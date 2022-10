Economia: Fedriga, con dinamicità aziende pordenonesi superano crisi

Visita a realtà produttive di Morsano e Cordovado e incontro con studenti delle elementari Pordenone, 10 ott - "Quello pordenonese è un settore produttivo molto dinamico che dimostra la grande capacità di reazione del comparto in un momento di grande difficoltà come quello attuale a causa delle tensioni internazionali". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine della sua visita ad alcune realtà produttive della Destra Tagliamento dislocate tra Morsano e Cordovado. In particolare il massimo esponente dell'Esecutivo ha visitato, insieme ai primi cittadini dei due Comuni, alcune aziende che operano in diversi settori quali quello della meccanica, automotive e arredamento. "Queste realtà - ha detto Fedriga - nonostante il particolare periodo storico che stiamo vivendo, hanno una solidità e una capacità imprenditoriale di prim'ordine che permette loro di operare non solo in Italia ma in un contesto internazionale. Dall'incontro con gli imprenditori ho potuto cogliere da un lato la loro preoccupazione per il rincaro dei prezzi dell'energia, argomento questo per il quale spero ci possa essere a breve una rapida risposta a livello europeo. La Regione, dal canto suo, una risposta l'ha data mettendo in campo 40 milioni di euro, mentre sono allo studio altri tipi di interventi da attuare in questo settore. Infine, c'è stato un positivo feedback sulla politica regionale di incentivo all'innovazione che ha permesso alle aziende di crescere, di espandere la propria attività creando conseguentemente nuovi posti di lavoro". Sono state quattro le imprese che il governatore ha visitato nel corso della giornata. A Morsano Fedriga si è dapprima recato alla Falomo, azienda impegnata nella produzione di materassi in cui operano 86 dipendenti e che ha un fatturato di 16 milioni di euro. Successivamente il governatore si è spostato alla Da Lio che produce componentistica sia per le più grandi case motociclistiche del mondo sia in parte per quelle dell'automobile. L'azienda, che occupa circa 300 dipendenti, di cui 121 a Morsano, ha un fatturato di 35 milioni di euro. Quindi Fedriga si è poi spostato a Cordovado, dove ha visitato la Midj, realtà che produce sedie, tavoli ed accessori per il living e dà occupazione a circa un centinaio di persone. L'ultimo incontro si è svolto alla Vit torniomeccanica, azienda che realizza componenti per i settori ferroviario e per le movimentazioni in campo agricolo e dei rifiuti. In mattinata il governatore è stato ricevuto in municipio a Morsano dal sindaco Giuseppe Mascherin, insieme al quale hanno poi fatto visita alle scuole dell'infanzia e primaria del capoluogo. In entrambi i casi sono stati compiuti degli interventi di miglioramento, il più importante dei quali è stato effettuato alla primaria "Giovanni Marinelli", dove si è proceduto all'efficientamento energetico e al miglioramento antisismico per un valore pari a 1,2 milioni di euro, spesa in parte coperta con fondi del Por Fesr. ARC/AL/ma