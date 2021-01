Economia: Fedriga, Fvg punta su piattaforma centroeuropea e ricerca

Trieste, 27 gen - "Con i nostri porti, interporti e lo scalo aereo multimodale lavoriamo insieme a Austria, Ungheria e Centro Europa per dare vita a una piattaforma logistica di livello mondiale, mentre sull'innovazione l'obiettivo è che le grandi realtà di ricerca presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia si traducano sempre più in impresa e lavoro". Sono le due traiettorie di sviluppo indicate dal governatore Massimiliano Fedriga in occasione della presentazione a Trieste dello studio "Venezia Giulia 2025. Strategia e azioni per la competitività" commissionato a The European House-Ambrosetti dall'Ente camerale che raccoglie le ex province di Trieste e di Gorizia. Per quanto riguarda la piattaforma logistica centroeuropea Fedriga ha rilevato che "il Far East è la sponda fondamentale, ma non c'è solo la Cina, bensì anche l'India e il suo importantissimo mercato a cui guardare". Sul versante della ricerca, così il governatore, "stiamo lavorando per specializzare tutti i parchi avendo però una regia unica e attribuendo alla nascente Fondazione pubblico-privata l'attività di marketing che è necessaria. Il punto di forza del nostro territorio è la formazione, che è possibile qui come non lo è da nessun'altra parte, e vogliamo sfruttarlo per richiamare i grandi nomi del terziario avanzato". Un terzo aspetto rilevante su cui si è soffermato il governatore è la brandizzazione della regione. "Siamo partiti con 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' - ha ricordato Fedriga - e puntiamo a fare una promozione del territorio con un marchio unico diversificato per ogni settore, dall'agroalimentare e il turismo alla ricerca". ARC/PPH/al