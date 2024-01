Economia: Fedriga, imprese dei piccoli centri rafforzano comunità

Il governatore ha visitato le realtà produttive di Fontanadredda Fontanafredda, 19 gen - "Il Friuli occidentale è ricco di realtà produttive che, oltra a generare economia, si dimostrano in grado di rafforzare il tessuto delle comunità locali. Tanto le imprese più grandi quanto la rete del commercio di vicinato sono fondamentali per offrire nuove opportunità occupazionali sul territorio e per tenere vivi i piccoli centri". È il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della visita istituzionale a Fontanafredda. Il massimo esponente dell'Esecutivo ha incontrato oggi pomeriggio i vertici di Casagrande spa e di Mec Ingross. La prima, nata nel 1963, è un'impresa presente a livello globale specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine per pali, sistemi per diaframmi, sondaggi, ancoraggi e attrezzature speciali per il consolidamento delle gallerie. La seconda vanta oltre 40 anni di esperienza nel realizzare prodotti di import export per il rivenditore nei settori dell'orto giardino, pet-care e pet-food. La visita del governatore è proseguita nella sede dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. Fedriga ha sottolineato il "forte impatto che l'Uildm riesce ad avere sul diritto alla salute dei cittadini, garantendo un sostegno imprescindibile nella lotta alle malattie neurologiche. Rivolgo un ringraziamento particolare agli operatori della struttura e agli amministratori del territorio che - ha detto Fedriga - attraverso scelte organizzative chiare e precise, ha contribuito a rendere Fontanafredda un centro di riferimento nel sistema sanitario regionale". ARC/PAU/al