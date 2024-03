Economia: Fedriga, in Fvg grande dinamismo e presto nuovi investimenti

"Primeggiamo nelle startup, che avranno dedicato uno spazio in Porto Vecchio" Trieste, 5 mar - "Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana con il maggiore dinamismo e il più alto delta di crescita in particolare per quanto riguarda le startup (con un più 118 per cento tendenziale nel valore degli investimenti per il 2023) che troveranno in Porto Vecchio un'area dedicata e settoriale". È l'annuncio fatto dal governatore Massimiliano Fedriga in occasione del convegno "Trieste, tra storia e futuro: Rigenerazione 4.0". Nello stesso Porto Vecchio, ha ricordato Fedriga, "la Regione è protagonista anche con le sue nuove sedi per un migliaio di dipendenti, le quali renderanno ulteriormente attrattiva l'area, visto che i nuovi investitori vi troveranno servizi già predisposti. La rigenerazione di Trieste, dunque, è in già in atto e si traduce anche in investimenti di carattere immobiliare che partono però dall'interesse di uno sviluppo economico, con un numero sempre crescente di aziende che vogliono venire qui. E a breve - ha annunciato Fedriga - ci saranno importanti novità anche nel settore delle attività produttive". Confrontando la situazione attuale con quella del passato recente, "dieci anni fa - ha spiegato il governatore del Friuli Venezia Giulia - l'esigenza del territorio era di creare posti di lavoro, mentre oggi è di essere in grado di dare una risposta a tutte le richieste di investimento e di offrire personale qualificato: per questo serve una grandissima alleanza istituzionale". Al convegno, promosso nella sala Regus di riva Grumula da Bell Group, prendono parte, tra gli altri, il presidente di Confindustria Assoimmobiliare Davide Albertini Petroni, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale Zeno D'Agostino e il presidente del Polo del Gusto Riccardo Illy. ARC/PPH/gg