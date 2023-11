Economia: Fedriga, in Fvg tessuto imprenditoriale sano

Pordenone, 23 nov - "Il Friuli Venezia Giulia ha una grande forza, quella della concretezza: ha le spalle larghe, fatte dal lavoro e dalla fatica. Il nostro è un tessuto produttivo che si compone di uomini e di donne che hanno sempre saputo tenere i piedi ben saldi a terra. Del loro sforzo li ringrazio, del loro sacrificio vado orgoglioso così come dei traguardi che sono riusciti a ottenere, oggi giustamente riconosciuti". Così, questo pomeriggio, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenuto a Pordenone, al teatro Verdi, alla cerimonia delle premiazioni dell'economia e dello sviluppo 2023 della Camera di commercio Pordenone-Udine, che ha visto consegnare riconoscimenti a 72 rappresentanti delle imprese del Friuli Venezia Giulia. All'evento ha preso parte anche l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. Presenti in sala inoltre il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, il presidente dell'Ente camerale, Giovanni Da Pozzo, e il ministro del lavoro Marina Calderone. "La tenuta nel nostro sistema è stata possibile perché noi possiamo contare su un tessuto produttivo che, dalla piccola impresa e dal piccolo artigiano fino alla grande azienda, è stato in grado, in questi anni, di creare ricchezza attraverso l'impresa reale e non attraverso speculazioni di carattere finanziario" ha sottolineato ancora il governatore Fedriga. La cerimonia è stata l'occasione pure per fare il punto sullo stato dell'economia del Friuli Venezia Giulia. "Non c'è dubbio che la seconda parte del 2023, come da previsioni, vive un momento più difficile rispetto al 2022 e alla prima parte del 2023 - ha osservato il governatore -. È altrettanto vero, però che, rispetto ad alcune previsioni nefaste, e lo dico mentre stiamo scrivendo la Legge di bilancio, le entrate e quindi la ricchezza prodotta dal nostro territorio, anche nella seconda parte dell'anno sono cresciute in Friuli Venezia Giulia: queste non sono previsioni ma dati certi. Il merito della tenuta è delle imprese che credono profondamente nel loro lavoro". "Alcuni comparti stanno soffrendo e penso in particolar modo alle imprese energivore - ha detto Fedriga -. Penso alle difficoltà che stavo vivendo alcuni partner europei che condizionano il nostro sistema produttivo: fra tutti cito la Germania che è sempre stata una delle locomotive d'Europa e che oggi invece sta vivendo un momento estremamente difficile. Per questo Paese, le previsioni per il 2024 indicano un momento ancora di difficoltà. Oltretutto è stato appena fatto emergere un debito fuori bilancio che rischia di mettere a repentaglio il sistema economico europeo, non solo quello tedesco". "Rispetto a come è stata trattata l'Italia, spero che adesso ci sia, invece, una solidarietà europea per difendere il tessuto produttivo, economico e imprenditoriale della Germania e quindi di tutta Europa" ha aggiunto ancora il massimo esponente dell'Esecutivo. "Anche grazie ai nuovi Patti finanziari che abbiamo siglato con lo Stato centrale, disponiamo di 400 milioni circa di euro all'anno in più di spesa corrente, per mettere in campo misure anticicliche nei momenti di difficoltà e, fortunatamente, possiamo vantare una grande alleanza tra istituzioni, mondo dell'economia, mondo del lavoro e mondo dell'impresa". "Il nostro è un tessuto imprenditoriale che in questi anni ha dato prova di grandi capacità di resistenza, nonostante le mille difficoltà che hanno e stanno attraversando le imprese - ha detto a margine Bini -. Il Friuli Venezia Giulia resiste bene rispetto ad altre regioni d'Italia: poi è chiaro per tutti che stiamo attraversando un momento difficile soprattutto per quanto riguarda l'export. Per quanto riguarda le politiche monetarie e quindi l'aumento del costo del denaro dovremmo aver raggiunto il massimo, per cominciare a ridiscendere". ARC/PT/al