Economia: Fedriga, numeri dicono che Fvg locomotiva d'Italia

Trieste, 6 mag - "Il Friuli Venezia Giulia è diventata una locomotiva dell'economia nazionale: le proiezioni della Cgia di Mestre che indicano la nostra regione al primo posto nella classifica della crescita del Pil in Italia per il 2023 sono la conferma di un ruolo trainante".



Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga.



"Il percorso avviato in questi anni - ha rilevato Fedriga - non solo colloca il Friuli Venezia Giulia al vertice di una graduatoria di redditività e quindi di lavoro e di occupazione, ma comprova la solidità di un'economia testata da fasi di difficoltà internazionali senza precedenti legate prima alla pandemia poi alla guerra. Lavoriamo in questo secondo mandato di legislatura regionale sul solco tracciato nel quinquennio precedente perché questa centralità del Friuli Venezia Giulia si rafforzi e diventi sempre più non solo di numeri assoluti ma di filiera entro il contesto industriale e finanziario nazionale, sfruttando le leve strategiche che abbiamo individuato nella logistica, nella ricerca e nell attrazione di investimenti". ARC/PPH