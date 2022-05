Economia: Fincantieri e Danieli, leader mondiali con cuore in Fvg

Visita congiunta governatore/ministri italiano e croato ad aziende



Trieste, 23 mag - L'incontro tra i ministri italiano e croato allo Sviluppo economico che si è tenuto a Trieste e le successive tappe congiunte negli stabilimenti di due grandi aziende leader a livello globale nei loro mercati confermano il ruolo baricentrico e strategico del Friuli Venezia Giulia a livello europeo.



Questo il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia a margine delle visite alla sede della Fincantieri a Monfalcone e allo stabilimento Danieli Abs di Pozzuolo del Friuli compiute assieme al ministro dello Sviluppo economico e al suo omologo croato.



Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, l'occasione, che ha visto le delegazioni - regionale, italiana e croata - incontrare il presidente e l'amministratore delegato di Fincantieri, è stata anche il primo contatto del governatore con i nuovi vertici aziendali a seguito del recente ricambio del management. In quest'ottica è stato ribadito il legame che unisce Fincantieri alla regione, essendo un'azienda che ha una visione marcatamente internazionale ma con il cuore fortemente piantato in Friuli Venezia Giulia.



Nell'appuntamento di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli, nel corso della visita alle Acciaierie Bertoli Safau (Abs) del gruppo Danieli, il governatore ha sottolineato come il tema della reperibilità delle materie prima, unitamente a quello dell'avvio della transizione energetica, siano fondamentali per dare una risposta alle imprese che devono confrontarsi con una realtà globale sulla quale incombono gli effetti del conflitto in Ucraina.



A tal riguardo la scelta relativa allo sviluppo delle tecnologie connesse all'idrogeno come fonte alternativa è stata condivisa dal ministro dello Sviluppo economico, dal suo omologo croato e dal governatore, il quale ha ricordato come il progetto 'Valle idrogeno transnazionale', prima esperienza pilota di questo genere, unisca Fvg, Slovenia e Croazia puntando a un modello di sviluppo più sostenibile per l'area territoriale dell'Europa centro-orientale. ARC/GG/pph