Economia: Regione, accordo con Amazon per promuovere prodotti Fvg

Approvata dalla Giunta la delibera per l'intesa con la piattaforma commerciale online Trieste, 11 mag - L'accordo conferirà alle produzioni del Friuli Venezia Giulia la grande opportunità di apparire tra le proposte di vendita dalla piattaforma online più diffusa al mondo, generando in tal modo una promettente ricaduta in termini di promozione e visibilità per le imprese regionali e il territorio.Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive a margine dell'approvazione, da parte della Giunta, della delibera relativa al "Protocollo di intesa per la realizzazione di attività di supporto alla digitalizzazione delle Pmi e la promozione, nell'ambito del Made in Italy, dei prodotti della Regione Friuli Venezia Giulia".Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, il Protocollo d'Intesa con Amazon si muove secondo due direttrici principali: da un lato, la creazione di uno spazio dedicato nella piattaforma ai prodotti "made in Friuli Venezia Giulia", dall'altro la creazione di uno specifico percorso di formazione per permettere alle imprese regionali di dotarsi delle competenze digitali che risultano necessarie per un utilizzo efficace dei canali digitali. Il tutto in osservanza alla legge regionale 3 del 2021, che prevede che la Regione persegua l'obiettivo dello sviluppo delle attività economiche e delle piccole e medie imprese sostenendone gli investimenti, la formazione e i processi di innovazione. Più nel dettaglio, come ha sottolineato l'assessore, tra gli obiettivi sono previsti sia lo sviluppo digitale che il rafforzamento della competitività internazionale, oltre all'aumento dei livelli di vendita ed esportazione.Tornando ai contenuti dell'accordo, l'assessore ha ricordato che Amazon ha lanciato una nuova sezione dedicata al "Made in Italy", che al suo interno offre la possibilità` di promuovere i prodotti di una specifica regione, anche grazie al contributo che deriva dal più ampio 'Accordo di Collaborazione' con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), per sostenere le Pmi aiutandole a digitalizzarsi e a vendere i prodotti locali, sia in Italia che all'estero.Infine, come ha concluso l'assessore, la sottoscrizione del Protocollo d'intesa darà modo all'Amministrazione regionale di favorire lo sviluppo delle attività` economiche del territorio, sia attraverso un rafforzamento della competitività` delle produzioni made in Fvg e sia attraverso l'accesso ai nuovi canali di diffusione e valorizzazione commerciale. ARC/GG/pph