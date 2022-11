Economia: Rosolen, Bono figura chiave delle partecipazioni pubbliche

"Navalmeccanica Fvg al bivio". Oggi a Trieste la messa di suffragio per il manager di Fincantieri



Trieste, 23 nov - "Giuseppe Bono è un uomo che ha segnato la storia delle partecipazioni pubbliche dell'industria italiana in momenti non facili e il suo attaccamento al territorio con capacità strategica e dedizione al lavoro ha determinato la crescita di Fincantieri con ricadute importantissime per la città di Trieste e per tutto il Friuli Venezia Giulia".



È il pensiero espresso dall'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen a margine della messa di suffragio che è stata celebrata oggi nella cattedrale di San Giusto in suffragio di Giuseppe Bono, per vent'anni alla guida di Fincantieri, recentemente scomparso.



Rosolen, che rappresentava l'Amministrazione regionale, ha evidenziato "la competenza di Bono e la sua attitudine costante all'innovazione sotto la cui spinta il colosso cantieristico è ridiventato strategico nella filiera della navalmeccanica. Una filiera regionale - ha concluso Rosolen - che si trova a un bivio e il cui valore imprescindibile va riaffermato oggi con la massima determinazione". ARC/PPH/ma