Economia: Zilli, politiche fiscali Fvg mostrano risultati positivi

Udine, 11 nov - "L'adozione di politiche volte alla riduzione della pressione fiscale e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione regionale hanno creato un ambiente favorevole alla fiscalità di sviluppo che sta mostrando risultati positivi. Le iniziative adottate dalla Regione, legate in particolare alle misure agevolative sull'Irap, hanno comportato infatti un incremento del numero di imprese che hanno beneficiato dell'agevolazione rispetto al 2018". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, durante il convegno "Bonus-malus. Agevolazioni fiscali tra opportunità ed insidie" organizzato dall'associazione nazionale Tributaristi italiani sezione Friuli Venezia Giulia a palazzo d'Aronco, a Udine. Zilli, indicando come cruciale il ruolo dei diversi profili professionali che operano nel settore tributario, ha auspicato da parte del Governo nazionale la valorizzazione e un adeguato riconoscimento della loro funzione all'interno della società, visto il contributo rilevante a supporto di imprese e famiglie. "Siamo intervenuti per riformare l'Irap - ha spiegato Zilli -: oltre all'azzeramento dell'aliquota dell'imposta a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio economico del territorio montano e, per i primi tre anni, anche nel caso di nuovi insediamenti, abbiamo previsto la deduzione dalla base imponibile di importi collegati all'assunzione di disoccupati per crisi aziendale da parte delle imprese che assumono a tempo indeterminato". Accanto a queste misure, l'esponente della Giunta Fedriga ha ricordato anche la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota per le imprese che operano sul territorio regionale e sostengono spese volte all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato. "La Regione Friuli Venezia Giulia - ha detto quindi Zilli - dimostra concretamente, con questo provvedimento, di restare al fianco di chi sceglie di fare impresa sul nostro territorio. Premiamo chi decide di far vivere meglio i propri dipendenti sottoscrivendo accordi che migliorano la sostenibilità individuale e famigliare dei carichi di lavoro, la cura e la tutela sanitaria e sociale". Si aggiunge la previsione della sospensione dal versamento della seconda rata dell'acconto Irap per il periodo di imposta 2022, al fine di consentire al contribuente di versare il tributo dovuto solo in sede di saldo, a giugno del 2023. Dalla prossima settimana sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia si potranno reperire tutte le indicazioni utili per aderire all'agevolazione. "Una risposta importante da parte della Regione - ha evidenziato Zilli - sia in termini di equità tributaria, sia per garantire liquidità alle nostre aziende in questo periodo segnato dai rincari energetici. Questa iniziativa dimostra come l'Amministrazione regionale intenda dare fiducia a chi fa impresa e garantisce l'occupazione nel nostro territorio. Poter versare l'imposta sulla base di quanto effettivamente prodotto nel 2022, e quindi solo nel momento in cui si dispone del valore della produzione effettivamente realizzata nell'esercizio concluso, rappresenterà certamente un'importante boccata d'ossigeno per l'intero sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia". Zilli ha, inoltre, voluto sottolineare la positiva collaborazione con l'Agenzia delle Entrate "con cui intercorre da anni un proficuo rapporto per la gestione del tributo Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef e per il presidio del territorio attraverso gli uffici locali". ARC/LP/al