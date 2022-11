Economia: Zilli, rafforzare relazioni e scambi tra Fvg e Lione

L'assessore in visita alla Camera di commercio nella città francese Pordenone, 22 nov - "Una visita molto importante che ha l'obiettivo di rafforzare i legami che ci sono tra il Friuli Venezia Giulia e Lione, oltre che con la Francia in generale. Nell'occasione di incontro con la Camera di commercio italiana a Lione, che ci ha aperto le proprie porte, è stato fatto il punto sui rapporti e sugli scambi anche commerciali in essere. Ma si sono gettate le basi per future e importanti collaborazioni che si potranno sviluppare per la valorizzazione del nostro territorio regionale soprattutto in chiave di rilancio delle relazioni anche in vista di Go! 2025, Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura nel 2025, occasione che proietta l'intero territorio regionale sulla vetrina internazionale". Ad annunciarlo l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli oggi in visita istituzionale alla Camera di commercio italiana di Lione dove l'esponente della Giunta è stata ricevuta dal segretario generale Annibale Fracasso di Torrepaduli e dal suo staff con il quale si sono svolti gli incontri di approfondimento sui futuri progetti. L'assessore regionale era accompagnata dal presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Loris Basso e dal presidente della Scuola del Mosaico del Fvg di Spilimbergo Stefano Lovison. "Vi sono importanti legami anche storici e culturali - ha sottolineato l'assessore Zilli a margine delle riunioni sui temi specifici che si sono svolti nella sede della Camera di commercio italiana di Lione - sui quali vogliamo continuare a costruire un'offerta che può essere a vantaggio di tutti i comparti, soprattutto in vista del grande evento che ci attende con Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura che favorirà rapporti e scambi internazionali. Con l'Ente Friuli nel Mondo e con la Scuola di mosaico di Spilimbergo, che ci accompagnano in questa visita, si sono approfonditi diversi argomenti al fine di costruire relazioni future che possano anche rappresentare occasione di carattere imprenditoriale per i nostri giovani". Lione è la porta di accesso al mercato francese e la Francia, in particolare in questo momento, guarda con grande interesse ai mercati e alle opportunità delle regioni del Nord Italia. La Camera di commercio, come ha illustrato il segretario generale Annibale Fracasso di Torrepaduli nel corso dei colloqui, non solo opera per mettere a disposizione delle Regioni stesse occasioni di scambio e confronto, ma individua gli strumenti di promozione più opportuni e utili alle aziende specializzate in alcuni settori e vocate a export e internazionalizzazione. Si guarda - è stato sottolineato - ai diversi settori: dal caffè fino all'aerospaziale, passando per le eccellenze universitarie presenti anche in Fvg. L'obiettivo della visita a Lione è rafforzare gli scambi non solo commerciali tra il Friuli Venezia Giulia e la Francia intera anche attraverso una serie di eventi che saranno progettati in particolare con il fine di promuovere i diversi comparti di eccellenza che caratterizzano il territorio del Friuli Venezia Giulia. ARC/LIS/pph