Economia: Zilli, studio MutaMenti fa conoscere potenzialità Nord-Est

Trieste, 18 nov - "L'evento odierno rappresenta un'occasione straordinaria per conoscere in modo approfondito le esigenze e le potenzialità dei nostri territori. Confronti come questo sono fondamentali al fine di creare le condizioni per fare del Nord-Est la locomotiva di questo Paese per i prossimi 40 anni". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo in modalità telematica alla presentazione di "MutaMenti 2021 Friuli Venezia Giulia e Veneto: ter(re)agenti", la prima edizione dello studio annuale sui cambiamenti demografici e socio-economici nelle due Regioni, realizzato da BCC Pordenonese e Monsile, in collaborazione con il Fondo Sviluppo Fvg. "Questo lavoro è il frutto di una grande indagine su Veneto e Friuli Venezia Giulia che fa emergere con chiarezza cristallina - ha sottolineato Zilli - quali sono le principali leve per lo sviluppo del Nord-Est dopo la pandemia, cioè export e innovazione". "Uno sviluppo che però - ha ricordato l'assessore - deve sempre dare risalto al grande valore aggiunto rappresentato dai nostri giovani, i veri protagonisti del nostro futuro". Nel portare i saluti del governatore Fedriga, l'assessore alle Finanze Barbara Zilli ha voluto anche rimarcare il ruolo strategico delle istituzioni bancarie sempre al fianco, in modo capillare, del tessuto economico e sociale di tutti i nostri territori. ARC/RT/al