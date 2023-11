Economia: Zilli, Top 500 utile confronto per sviluppo territorio

Udine, 23 nov - "Momenti di confronto di alto profilo come quello offerto da Top 500, che in questa tappa tratta un tema attuale come la sostenibilità, offrono importanti spunti di riflessione attraverso le testimonianze dei protagonisti dell'economia regionale". Questo il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alla quinta tappa (e prima in regione) di Top 500 nella sede della Fantoni a Osoppo. A margine dell'evento, l'esponente dell'Esecutivo ha evidenziato che "quella odierna è una iniziativa rilevante perché da una parte mette in luce la capacità di crescita del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia, dimostrata dai brillanti risultati degli ultimi due anni e, dell'altra, evidenzia le sue necessità. Il tutto mentre la Regione si prepara a varare una nuova manovra finanziaria fortemente espansiva e caratterizzata da rilevanti stanziamenti a sostegno degli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione". ARC/LP-MA/al