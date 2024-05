Ed. scolastica: lavori S. Giorgio Nogaro pronti entro inizi settembre

Sei settimane di lavori, spesa di circa mezzo milione. Al via anche studio per nuovo istitutoPordenone, 22 mag - Per realizzare l'intervento di adeguamento sismico nel plesso scolastico di San Giorgio di Nogaro serviranno all'incirca sei settimane di lavori, al termine dei quali l'edificio sarà messo in sicurezza. Nel frattempo, la Regione avvierà parallelamente uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel territorio comunale.Ciò è quanto emerso oggi nel corso di un incontro svoltosi a Pordenone, convocato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, alla presenza (da remoto) dell'assessore regionale all'Istruzione. Alla riunione hanno partecipato anche il sindaco di S. Giorgio di Nogaro e quello di Torviscosa, nonché i vertici dell'istituto coinvolto dall'intervento. L'obiettivo era quello di analizzare gli elaborati tecnici preparati dal Comune, riguardanti la messa in sicurezza dell'edificio, e definire le tempistiche per il completamento dei lavori.Dall'illustrazione dei progetti, è emerso che il miglioramento statico della struttura prevede nei diversi piani dell'edificio la posa di puntellamenti sotto le travi con maggiori criticità, a cui si sommano gli spostamenti di alcuni impianti. Il cronoprogramma degli interventi stabilisce che il completamento dei lavori avvenga nell'arco di sei settimane dalla consegna del cantiere, cui si sommano in precedenza un paio di mesi per le fasi autorizzative e l'individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione l'opera. Ciò significa che l'intervento potrebbe essere completato entro i primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico. Sul fronte dei costi, la spesa prevista è di circa 500 mila euro, di cui 200 mila a carico della Regione e la parte rimanente coperta dal Comune.Come evidenziato dalla Regione, il tavolo svoltosi oggi a Pordenone ha permesso di condividere e definire con maggior dettaglio rispetto al passato sia gli aspetti tecnici riguardanti le opere da svolgere sia le tempistiche necessarie per completare tempestivamente i lavori. I due assessori hanno convenuto sul fatto che, se da un lato questo intervento "tampone" consente di dare una risposta immediata alle necessità della comunità scolastica locale, dall'altra, con una visione di "lungo periodo", la Regione avvierà parallelamente uno studio di fattibilità sulla realizzazione di una nuova scuola nel territorio comunale che possa venire incontro alle esigenze locali.Pertanto, preliminarmente, andranno evidenziate, attraverso un confronto con i portatori di interesse, le necessità di dimensionamento della nuova scuola e dei relativi servizi; dopodiché si potrà procedere all'individuazione del professionista a cui affidare in breve tempo l'incarico per l'elaborazione della bozza progettuale. Ciò significa che, già a settembre, sarà possibile avere a disposizione un primo studio intorno al quale confrontarsi per avviare l'iter verso la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Questo intervento, a sua volta, andrà inserito all'interno del programma pluriennale delle opere pubbliche che la Regione intende realizzare, con la relativa copertura finanziaria.I presenti all'incontro hanno concordato il percorso presentato dagli assessori regionali, dando il via libera all'intervento tampone e convenendo sulla necessità di riaggiornare il tavolo non appena i professionisti avranno elaborato la bozza progettuale. ARC/AL/pph