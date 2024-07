Edilizia: Amirante, a settembre via a nuove procedure zone sismiche

L'assessore nell'incontro con gli ordini professionali: prevista formazione e affiancamento dei professionisti sull'avvio del nuovo portale informatico per il deposito dei progetti Pordenone, 22 lug - "A settembre partirà l'iter amministrativo per l'attuazione del regolamento attuativo legato alla riforma della legge 16/2009, entrata in vigore con la Legge regionale 2/2024 di aprile, nell'ambito delle procedure di costruzione in zona sismica. Sempre a settembre, sarà avviato anche il nuovo portale informatico per il deposito online dei progetti strutturali e della documentazione delle opere, che procederà gradualmente e sarà accompagnato nella prima fase dalla formazione e dall'assistenza di tutti i professionisti interessati attraverso incontri formativi. Ringraziamo perciò tutti gli ordini professionali per la collaborazione e l'apporto che continuano a dare nell'attuazione della riforma che punta a semplificare le procedure e a rendere il sistema operativo omogeneo su tutto il territorio regionale". Lo ha detto oggi a Pordenone l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando a un incontro - nella sede della Regione - con gli ordini professionali regionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e con i collegi dei geometri e geometri laureati e dei periti, volto proprio a fare il punto sullo stato di avanzamento della riforma che con la legge 2/2024 dell'aprile scorso ha modificato la norma regionale 16/2009 sulle costruzioni in aree sismiche. "Con l'introduzione graduale del portale informatico e l'accompagnamento formativo dei professionisti - ha evidenziato Amirante, constatando l'accordo e la disponibilità di tutti gli ordini professionali - si arriverà per passi successivi alla uniformità di trattamento. Le pratiche relative ai calcoli strutturali delle opere, a differenza di quanto avvenuto fino a oggi, saranno presentate allo stesso modo e si avrà un tempo di risposta analogo in tutti e quattro i territori provinciali della regione. Ciò comporterà evidentemente una maggiore velocità nei tempi di risposta da parte degli uffici regionali, oltre a una maggiore certezza sui tempi del procedimento. Senza contare - ha fatto notare l'assessore - i notevoli vantaggi per i professionisti derivanti dalla possibilità di presentare digitalmente la documentazione". "Questo consentirà anche di uniformare - ha precisato l'esponente della Giunta regionale - il lavoro degli uffici della Regione che potranno così avere un unico standard di trattamento e uguali procedure su tutti i territori, mantenendo ovviamente le specificità di ogni singolo territorio". Parlando del regolamento attuativo già in bozza, l'assessore ha precisato: "Una volta definito il testo del regolamento, sempre attraverso l'approccio partecipato con Ordini e categorie professionali, lo dirameremo affinché tutti i professionisti iscritti possano conoscere le novità in anticipo rispetto all'iter amministrativo che il provvedimento seguirà per l'approvazione definitiva. Così come dalle prime settimane di settembre i professionisti potranno accedere al nuovo portale e provare, attraverso delle simulazioni, a inserire delle pratiche-test con l'accompagnamento della formativa e dell'addestramento anche attraverso incontri specifici che saranno concordati nelle sedi degli Ordini professionali". Rispetto alla fase formativa, l'assessore ha annunciato anche l'avvio di una sorta di task force di tecnici che possa assistere i professionisti nelle "operazioni prova" di caricamento dei dati delle opere strutturali. "Dopo questa prima fase - ha spiegato inoltre l'assessore - si passerà alla fase sperimentale, che potrà essere verso gli ultimi mesi dell'anno in accordo con le categorie professionali, nella quale sarà avviato il deposito obbligatorio delle pratiche. In un primo tempo si individueranno alcune procedure legate a opere meno complesse per poi, via via, passare a opere maggiormente strategiche rispettando l'entrata in vigore graduale del nuovo sistema e sempre nel confronto continuo con le categorie". ARC/LIS/ma