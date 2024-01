Edilizia: Amirante, nessuna modifica al bando sul fotovoltaico

L'assessore risponde in IV Commissione: a novembre quasi 15 mila le domande Pordenone, 17 gen- "Considerata la bassissima percentuale di domande rientrante nella casistica di pannelli fotovoltaici pigmentati e di coppi fotovoltaici e considerato che i costi a kilowatt per gli interventi realizzati con pannelli colorati o coppi fotovoltaici risultano con ampio margine inferiori alla spesa massima prevista dal bando per tali tipologie, si ritiene del tutto adeguato l'importo indicato nel bando in essere dal 2023. Non vi è infatti una situazione tale da giustificare una modifica del bando già avviato da quasi un anno che, peraltro, porterebbe a un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che finora hanno ottenuto l'incentivo". Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, in IV Commissione del Consiglio regionale rispondendo a una interrogazione riguardante la richiesta di riconoscere i maggiori costi nel caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaico colorati o coppi fotovoltaici nell'ambito della legge regionale 1 del 2 febbraio 2023 sugli incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili. "Al 15 novembre scorso - ha spiegato Amirante - sono pervenute in totale 14.977 domande per interventi di installazione di pannelli fotovoltaici. Tra queste, solamente per 132 (pari all'1%) è stata segnalata la prescrizione che richiedesse l'utilizzo di pannelli pigmentati o coppi fotovoltaici. Sembra pertanto che la casistica possa interessare un numero davvero irrisorio di situazioni". "Inoltre - ha precisato l'assessore in Aula - con riferimento a tali domande, la spesa dichiarata per gli interventi corrisponde in media a 2.533 euro per kw (mentre nelle domande relative ai pannelli tradizionali il costo per kw è di 2.339 euro) che è comunque inferiore alla spesa massima ammissibile a incentivo che è pari a 3.600 euro/kw nel caso di pannelli colorati e di 3000 euro/kw per gli impianti tradizionali". L'assessore ha ulteriormente precisato: "Solo dodici richieste riportano una spesa superiore al limite massimo di 3.600 euro/kw e di queste soltanto otto superano i 4000 euro/kw. Si tenga poi conto che la spesa dichiarata potrebbe includere anche costi extra per lavori correlati all'impianto e quindi non direttamente legati al solo acquisto con installazione degli impianti fotovoltaici". "Visti i dati - ha concluso Amirante - si ritiene dunque adeguato quanto prevede l'attuale bando e si escludono modifiche che potrebbero generare possibili disparità di trattamento tra i cittadini che hanno inoltrato le domande". ARC/LIS/pph