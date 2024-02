Edilizia: Amirante, promuovere circolarità a fianco di sostenibilità

Udine, 16 feb - "Nel mondo dell'edilizia oggi è opportuno non solo sensibilizzare sull'importanza della sostenibilità, uno dei principi cardine che abbiamo imparato a conoscere in questi anni con l'attuazione del Pnrr, ma anche promuovere il concetto di circolarità, inteso come capacità di riutilizzare opere e prodotti aumentando, e non svilendo, il loro valore. Ritengo prioritario sostenere l'economia circolare con una politica regionale sempre più forte, attraverso l'uso degli strumenti sia normativi che finanziari a nostra disposizione". Sono le parole con cui l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha portato il saluto della Giunta al convegno "Il futuro sostenibile dei materiali da costruzione", organizzato oggi dai gruppi Materiali da costruzione e Legno-arredo di Confindustria Udine e Ance Udine (l'associazione che rappresenta le imprese edili nel settore delle opere pubbliche). Al centro del dibattito i criteri ambientali minimi (Cam) come nuovo requisito e paradigma di sostenibilità e il loro impatto presente e futuro nell'edilizia, nei materiali da costruzione e nel settore arredo. L'assessore Amirante ha condiviso con il presidente di Ance Udine, Angela Martina, l'intento di proseguire il dialogo tra Regione e associazioni di categoria sulla necessità di valorizzare la sostenibilità delle costruzioni edili, tanto dal punto di vista ambientale quanto economico. "Realizzare opere sostenibili - ha rilevato la rappresentante dell'Esecutivo regionale - ha ad oggi un costo elevato a carico delle imprese. Serve quella spinta iniziale affinché determinate procedure diventino ordinarie e il mercato immobiliare sia indirizzato a tutti gli effetti verso un'edilizia a basso impatto, determinando di conseguenza un adeguamento dei prezzi". ARC/PAU/gg