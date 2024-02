Edilizia: Amirante, soddisfazione per inizio lavori scuola Staranzano

Staranzano, 16 feb - "Oggi abbiamo dato ufficialmente il via ai lavori che porteranno, entro il giugno del 2025, alla realizzazione della nuova scuola primaria di Staranzano. Un istituto sicuro da un punto di vista sismico, a zero impatto energetico e aperto alla cittadinanza. Un'inaugurazione del cantiere, in anticipo di 40 giorni sulle tempistiche particolarmente stringenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, resa possibile dalla stretta sinergia fra gli uffici tecnici dell'amministrazione locale, quelli regionali e l'impresa Bordon di Cividale del Friuli che ha vinto l'appalto per questo importante intervento".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante durante la breve cerimonia che ha segnato la partenza dei lavori per la costruzione della primaria "Edmondo de Amicis" di Staranzano.

Il quadro economico complessivo dell'opera è di oltre 8 milioni e 400mila euro. Di questi quasi 4,8 mln sono coperti dai fondi del Pnrr, 2 mln e 840mila euro sono garantiti dalla Regione e 806mila dal Comune.

"Grazie al 'caso Staranzano' - ha spiegato Amirante - la Regione ha potuto chiarire in modo puntuale con il Ministero delle Infrastrutture le tempistiche legate al Pnrr, evitando quindi che il Comune perdesse i fondi. Una fattiva interlocuzione con gli uffici governativi che avrà riflessi positivi anche per analoghe iniziative in Friuli Venezia Giulia".

"È una grande soddisfazione partecipare oggi a questo evento inaugurale - ha aggiunto l'assessore -. Grazie a questo intervento daremo risposte concrete a tanti studenti e a tante famiglie. Andiamo a costruire un edificio che rispetta tutte le prescrizioni antisismiche, a zero emissioni e perfetto sotto il profilo energetico visto che non consuma suolo".

"Stiamo parlando di una struttura - ha sottolineato l'esponente della Giunta Fedriga - in grado di rispondere alle esigenze contemporanee di circa 400 persone fra alunni e personale scolastico, ma al tempo stesso aperta alla comunità. Alcuni spazi dell'istituto, infatti, potranno essere utilizzati dalle associazioni attive sul territorio".

Sviluppata su due piani e con una superficie complessiva di 2300 mq, alla fine dei lavori la nuova scuola primaria di Staranzano sorgerà in mezzo a un parco alberato.

Oltre alla palestra, alla mensa, ai laboratori e ad altri spazi comuni, la struttura è progettata per modulare il dimensionamento delle classi in base alle reali necessità.

Nel corso dell'evento è stato inoltre ricordato che Staranzano è un centro particolarmente importante da un punto di vista scolastico. Attualmente i diversi istituti della cittadina ospitano infatti oltre 1600 studenti. Un dato, se raffrontato con il numero degli abitanti, fra i più elevati in Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/gg