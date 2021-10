Edilizia: Pizzimenti, 100 anni di Ater al servizio delle persone

Udine, 15 ott - "L'Ater di Udine in questi cento anni di storia ha saputo dare risposte attraverso l'edilizia residenziale alle esigenze abitative stando al passo con l'evoluzione sociale e tecnologica. Ha mostrato lungo il secolo di vita un'attenzione alla modernità mettendo sempre al centro le persone. Le sfide che ha davanti vanno di pari passo con la necessità di un cambio culturale per poter essere in grado di trovare soluzioni adeguate ai bisogni emergenti". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti che oggi è intervenuto alla tavola rotonda sul tema "L'edilizia residenziale tra presente e futuro: il ruolo delle Ater" nel centro culturale Le Grazie a Udine, assieme al presidente Ater Udine Giorgio Michelutti, alla presidente Ance Udine Angela Martina e a don Luigi Gloazzo direttore della Caritas diocesana di Udine. "Le esigenze sociali sono mutate nel tempo e si caratterizzano per un'impellenza che prima non c'era. Dobbiamo trovare delle soluzioni per le necessità dell'immediato, una caratteristica della società emersa in modo più pressante in questi ultimi anni - ha rilevato Pizzimenti -. Si rende utile quindi una riflessione culturale che apra ad altri strumenti, penso all'housing sociale o al cohausing che prevede un nuovo stile dell'abitare con la condivisione di alcuni spazi. Se nel Nord Europa è la normalità, qui da noi manca ancora la cultura per accogliere questa modalità. Dobbiamo iniziare però a prendere in considerazione anche queste possibilità per riuscire a dare risposte alle esigenze sociali del territorio". Pizzimenti, sollecitato dal moderatore dell'incontro, il giornalista Paolo Mosanghini, ha sottolineato anche il ruolo della Regione ricordando l'impegno dell'Amministrazione regionale a intercettare le risorse statali. "Abbiamo reperito oltre 61 milioni di euro del Fondo complementare che sono a disposizione delle Ater del Friuli Venezia Giulia - ha informato l'esponente della Giunta Fedriga - ; risorse che vanno utilizzate nei tempi e secondo le modalità previste. La vera sfida sarà, dunque, quella di dare esecuzione ai finanziamenti di cui disporremo". Infine l'assessore regionale ha espresso apprezzamenti per la mostra multimediale e il video racconto digitale, "100 anni di persone". "L'Ater Udine con questa rassegna ha voluto sottolineare l'importanza delle persone che, nella sua lunga storia, sono state sempre messe al centro. Un'azienda che dimostra di essere al servizio del cittadino" ha concluso Pizzimenti. ARC/LP/ep