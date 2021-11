Edilizia: Rosolen/Pizzimenti, più risorse per manutenzione scuole Fvg

Udine, 9 nov - "Risorse aggiuntive per opere già esistenti e nuovi interventi per la manutenzione degli edifici scolastici del Friuli Venezia Giulia, innovativi dal punto di vista impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica". A darne notizia sono l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen e l'assessore alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti al margine della Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica di Udine che si è riunita ieri, alla presenza dei sindaci dei comuni friulani, per l'aggiornamento del piano triennale delle opere 2021-23 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine.



"Si tratta di un ulteriore passo in avanti per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico della nostra Regione. Il Piano si arricchisce infatti di ulteriori 25 milioni di euro e prevede un allungamento dell'elenco dei progetti finanziati" hanno spiegato gli assessori, aggiungendo che "tra le nuove opere vi è la realizzazione a Gemona del Friuli di una nuova costruzione da adibire a scuola polmone per accogliere gli studenti in occasione dei lavori su altri immobili toccati da ristrutturazioni e per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro".



Previsti, sempre a Gemona del Friuli, interventi di ricostruzione e manutenzione straordinaria per il miglioramento e l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'Isis D'Aronco e dell'Isis Marchetti per un importo di oltre 19 milioni di euro. Interessata al finanziamento anche la manutenzione straordinaria di solai e controsoffitti dell'Isis Deganutti, dei Licei Percoto e Stellini di Udine, del Collegio Uccellis. Per il ripristino, il consolidamento e la messa in sicurezza della cinta muraria di quest'ultimo sono stati stanziati ulteriori 260 mila euro; 70 mila, invece, per i lavori di manutenzione straordinaria del Convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli. Per il restauro e la copertura del corpo B del Collegio Uccellis sono stati assegnati ulteriori 50 mila euro. Infine, per interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno altre scuole del territorio udinese, sono stati destinati altri 140 mila euro".



"Una serie di lavori - hanno concluso Rosolen e Pizzimenti - indispensabili per migliorare le strutture all'interno delle quali studenti e docenti possano lavorare al meglio. Il nostro obiettivo è infatti garantire sicurezza e accessibilità sia ai ragazzi che al personale scolastico. Il Piano rappresenta un punto di partenza per migliorare le strutture scolastiche in un momento particolarmente difficile per insegnanti e studenti". ARC/COM/SSA/gg