Edilizia scolastica: Amirante, 12,5 mln a Edr per diversi istituti

Le risorse per la manutenzione straordinaria e per una nuova scuola a Pordenone



Pordenone, 9 ott - "Con l'approvazione del riparto delle risorse per gli investimenti degli Enti di decentramento regionale si è provveduto a trasferire circa 12,5 milioni di euro agli Edr di Pordenone e di Udine. La cifra è finalizzata alla manutenzione straordinaria di alcuni istituti scolastici e, nel caso di Pordenone, l'ulteriore somma è destinata anche alla realizzazione del nuovo istituto scolastico superiore in via Poffabro in città".



Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio Cristina Amirante dopo l'approvazione della specifica delibera da parte della Giunta regionale. Con il provvedimento si stabilisce una modifica tabellare al fine di aggiungere le risorse economiche prevista dall'assestamento di bilancio 2023-2025 al fine di soddisfare le richieste degli Edr nell'ambito dei progetti legati all'edilizia scolastica.



L'Edr di Pordenone avrà a disposizione ulteriori fondi, per un totale di 5,6 milioni, da destinare alle manutenzioni straordinarie di cui necessitano alcuni istituti scolastici e alla realizzazione della nuova scuola superiore prevista in via Poffabro a Pordenone. Della necessità di questi interventi era già stata resa evidenza nella Conferenza territoriale del 2021.



Sempre per il triennio 2023-2025, l'Edr di Udine avrà a disposizione ulteriori fondi - pari a un totale di 6 milioni 875mila euro - per manutenzioni straordinarie e incrementi di spesa rispetto alle iniziali ipotesi progettuali legate a diversi istituti scolastici del territorio.



"L'incremento dei fondi - ha precisato l'assessore Amirante - e i finanziamenti agli Edr di Pordenone e di Udine sono stati decisi in quanto fanno entrambi riferimento a progetti urgenti e immediatamente cantierabili". ARC/LIS/al