Edilizia scolastica: Amirante, a Buttrio polo scolastico per il futuro

Buttrio, 1 giu - "La Regione sarà sempre al fianco delle istituzioni che hanno una visione di lungo periodo e che realizzano progetti di vera rigenerazione urbana, come hanno saputo fare le amministrazioni comunali di Buttrio che hanno condotto a termine questo nuovo polo scolastico e ricreativo capace di rispondere alle esigenze didattiche e di aggregazione dei bambini di oggi e di domani". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, si è espressa oggi nel corso della cerimonia di inaugurazione della ristrutturata scuola primaria e del nuovo edificio che accoglie la scuola secondaria di primo grado a Buttrio, in via Lungoargine, che assieme al palazzetto sportivo costituiscono il nuovo polo scolastico intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per Amirante sono diversi i pilastri su cui poggia la lungimiranza di questo nuovo plesso: "l'architettura del nuovo edificio destinato ai ragazzi della secondaria di primo grado è tale da rendere questa scuola contemporanea. Siamo difronte a edifici adeguati alle nuove generazioni e ai nuovi linguaggi della didattica, oltre che a sistemi di sostenibilità energetica". L'assessore ha rivolto un plauso ai sindaci delle tre amministrazioni comunali che si sono succeduti dalla prima richiesta fondi al taglio del nastro odierno per aver saputo dare "continuità politica, un obiettivo solitamente difficile da perseguire che invece qui costituisce un esempio positivo". Amirante ha rimarcato che "la Regione ha una politica dell'edilizia scolastica che, assieme agli Edr e alle amministrazioni comunali, guarda all'efficientamento degli edifici e alla loro collocazione in posizione strategica all'interno dei piani regolatori, laddove vengano favoriti anche il trasporto pubblico locale, la vicinanza ad altri servizi, la sostenibilità". Il plesso ospita complessivamente 250 alunni, molti dei quali oggi hanno preso parte alla cerimonia accanto, tra gli altri, al sindaco di Buttrio Eliano Bassi e alla dirigente scolastica Tiziana Lavia. Il costo della nuova scuola secondaria di primo grado è stato di oltre 2 milioni e 700mila euro compreso l'acquisto del terreno, quasi interamente finanziato dal Miur (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito), con una compartecipazione di circa 60mila euro da parte del Comune di Buttrio. Il costo della scuola primaria è stato invece di circa 2 milioni e 200mila euro (di cui un milione e 250mila dal Miur, 224mila euro di fondi comunitari POR FESR, 96mila euro dal GSE (Gestore servizi energetici), 236mila euro dal fondo di adeguamento del Ministero delle Infrastrutture, oltre 400mila euro di risorse dell'Amministrazione comunale). ARC/SSA/gg