Edilizia scolastica: Amirante, agli Edr 32,6 mln fondi nel triennio

Udine, 9 feb - "Le Conferenze territoriali tenutesi il 13 dicembre 2023 per gli Enti di decentramento di Pordenone e Udine e il 21 dicembre per gli Enti di decentramento di Gorizia e Trieste hanno approvato le proposte di investimenti per il triennio 2024-2026 e i relativi fabbisogni finanziari. Con la delibera odierna abbiamo previsto il trasferimento agli Edr di 32 milioni e 610mila euro che andranno a sostenere gli interventi fondamentali previsti per rinnovare con manutenzioni ordinarie, straordinarie e nuove costruzioni, il patrimonio dell'edilizia scolastica regionale che attiene in particolare alle scuole secondarie". Lo ha annunciato l'assessore a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante al termine della seduta di oggi della Giunta regionale, sottolineando che il riparto è frutto della concertazione tra gli Enti di decentramento regionale e la Regione. Le risorse sono così ripartite: all'Edr di Gorizia vanno 2 milioni 910mila euro (170mila nel 2024, 20mila nel 2025, 2 mln 720mila nel 2026); all'Edr di Udine vanno 9 milioni 150mila euro (150mila nel 2024, 1 milione 250mila nel 2025, 7 milioni e 750mila nel 2026); all'Edr di Trieste sono assegnati 16 milioni e 100mila euro (200mila nel 2024, 2milioni e 700mila nel 2025 e 13 milioni e 200mila nel 2026); all'Edr di Pordenone sono assegnati 4 milioni 450mila euro (2 milioni 450mila nel 2024, 1 milione e 200mila euro nel 2025, 800mila euro nel 2026). Tra le opere principali sono incluse le manutenzioni ordinarie e la realizzazione del Campus di Monfalcone (Edr di Gorizia); le manutenzioni, la progettazione di una tensostruttura e la realizzazione della struttura polifunzionale annessa all'istituto Flora (Edr di Pordenone); l'intervento a copertura dell'incremento dei costi delle materie prime su interventi già programmati e per interventi urgenti (Edr di Trieste); l'intervento sul Marinelli di Udine, il nuovo Malignani di Cervignano e manutenzioni straordinarie in vari edifici (Edr di Udine).