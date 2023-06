Edilizia scolastica: Amirante, in assestamento 3 mln per Pordenone

L'annuncio dell'assessore al tavolo tecnico per un futuro polo scolastico Pordenone, 28 giu - "La Regione, in vista dell'assestamento di Bilancio di fine luglio, intende confermare la volontà di proseguire nell'iter progettuale per la realizzazione di un nuovo polo scolastico di Pordenone previsto in via Poffabro, in un'area già strutturata urbanisticamente in cui è presente la maggioranza degli istituti scolastici superiori. A tal fine si procederà con lo stanziamento della cifra di tre milioni di euro che si aggiungeranno ai 10,5 milioni già stanziati in precedenza". Lo ha annunciato questa mattina a Pordenone l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante nel corso del tavolo convocato, nella sede della Regione, con gli enti che hanno competenza in materia di edilizia scolastica. Al vertice, oltre alla Direzione regionale Infrastrutture, hanno partecipato il Comune di Pordenone (con il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore al Patrimonio ed edilizia pubblica Giuseppe Verdichizzi) e il commissario dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone Augusto Viola. L'Edr, che sta ultimando lo studio di fattibilità per la realizzazione del moderno polo scolastico, ha già acquisito nel proprio Bilancio la cifra di 10,5 milioni. Una somma che però non è ritenuta sufficiente per la realizzazione dell'intera opera come prevista. Da qui la richiesta avanzata dall'Ente alla Regione di ulteriori risorse economiche. "L'obiettivo dell'Amministrazione regionale - ha aggiunto Amirante - è quello di proseguire nei finanziamenti di progetti che sono già in itinere e di agevolare le richieste degli Edr dando risposte alle esigenze che vengono manifestate su progetti già in parte finanziati, come in questo caso, per poterli portare alla fase di progettazione vera e propria e di realizzazione". "In questo caso inoltre - ha evidenziato l'assessore - il progetto nasce da una concreta necessità di concentrare gli studenti, ora dislocati in diverse sedi distaccate degli istituti, in una nuova e moderna scuola evitando così all'Edr di dover continuare a pagare cifre annuali importanti per l'affitto dei locali in cui trovano posto le sedi distaccate". Nello specifico, la realizzazione del nuovo istituto scolastico nell'area di via Poffabro a Pordenone risponde all'esigenza di trovare una sede definitiva e adeguata per il Liceo Leopardi-Majorana, per il quale l'Edr paga un affitto annuale per gli spazi dislocati nei locali del Centro direzionale "Galvani" di Pordenone. ARC/LIS/ma