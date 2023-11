Edilizia scolastica: Amirante, incontro positivo con Comune di Ronchi

Pordenone, 24 nov - "Un incontro molto positivo che ha consentito un proficuo confronto e scambio di idee con l'Amministrazione comunale su una serie di pianificazioni e programmazioni sia sul Piano del traffico sia sul fronte urbanistico e dell'abitare sociale. Si è inoltre considerata la possibilità di rifinanziare il quadro economico del progetto della scuola media cittadina che era stata finanziata, per il secondo lotto, nell'ambito del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante al termine dell'incontro avuto con l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari guidata dal sindaco Mauro Benvenuto. "Abbiamo preso visione - ha proseguito Amirante dopo l'incontro - della recente pianificazione avviata dall'Amministrazione, sia riguardo al Piano del traffico sia rispetto al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il Comune sta approntando anche importanti ragionamenti sul Piano regolatore cittadino, in particolare sul versante dell'edilizia sociale". "Si è inoltre valutata - ha riferito l'assessore - la possibilità del rifinanziamento del quadro economico della progettazione dei lavori sulla scuola media, nell'ambito dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, che è stata finanziata con fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr nel secondo lotto. Così come si è valutato il finanziamento di altri progetti relativi alla viabilità, per i quali è in corso una richiesta di intervento nell'ambito della concertazione finanziaria Regione-Comuni". L'assessore Amirante ha poi concluso: "Si è trattato di un confronto costruttivo che segna l'avvio di un lavoro di concertazione tra Comune e Regione sul fronte dell'urbanistica e dei temi legati alla viabilità e all'edilizia sociale e scolastica". ARC/LIS/ma