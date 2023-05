Edilizia scolastica: Amirante, ok a convenzione Fvg-Lazio

Riguarderà lo scambio di pacchetti applicativi su anagrafe nazionale



Pordenone, 27 mag - Via libera della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, allo schema di convenzione tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Lazio per lo scambio in uso gratuito di pacchetti applicativi riguardanti l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (Ares) e l'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive dei programmi.



Ares 2.0 ha lo scopo di accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, inteso come strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione di settore. La Regione Lazio, nella seduta di Coordinamento Tecnico Edilizia Scolastica dello scorso dicembre, si è fatta carico di implementare l'applicativo con il modulo denominato "Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica", al quale però il Friuli Venezia Giulia non ha aderito.



Dato che il modulo rappresenterà però un presupposto indispensabile per la definizione della nuova programmazione triennale di edilizia scolastica 2024-2026, la Regione Lazio si è resa disponibile a cedere gratuitamente in riuso il nuovo pacchetto. Dal canto suo, il Friuli Venezia Giulia cederà in cambio il proprio modulo relativo alla rilevazione dei "Consumi energetici" degli edifici scolastici in tale modo compensando le spese sostenute dalle altre Regioni. ARC/AL/gg