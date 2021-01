Edilizia scolastica: Pizzimenti, gestione anagrafe su server Toscana

Udine, 2 gen - Anche per il biennio 2021-2022 l'anagrafe digitale dell'edilizia scolastica del Friuli Venezia Giulia sarà gestita sui server della Regione Toscana in base ad una convenzione tra tutte le regioni italiane.È quanto ha stabilito una delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, proposta dall'assessore alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, che ha rinnovato la convenzione con la Regione Toscana fino al 31 dicembre 2022, estendendone anche alcuni contenuti.Come ha spiegato lo stesso Pizzimenti "la Regione utilizza da alcuni mesi la piattaforma Ares.2 del Ministero dell'Istruzione e tutti i dati sono stati trasferiti nei server della Regione Toscana, insieme a quelli di tutte le altre regioni, per ottimizzare i costi. Una precedente convenzione ha autorizzato la migrazione dei dati dalla banca dati regionale a quella ministeriale, per la gestione condivisa del server e l'utilizzo della piattaforma Ares, scaduta il 31 dicembre"."L'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata su livelli regionali, ci ha consentito di accertare in tempo reale il patrimonio edilizio scolastico - ha specificato Pizzimenti -. Uno strumento rivelatosi fondamentale in questo periodo di pandemia per la ricerca di soluzioni organizzative per mantenere la sicurezza degli alunni nelle classi. Il tavolo regionale permanente per la riapertura delle scuole, indetto dall'Ufficio Scolastico regionale, ha chiesto e ottenuto, ad esempio, tutti i dati necessari per le conseguenti scelte di intervento al fine di garantire, il più possibile, le distanze di sicurezza tra gli alunni, avendo a disposizione dettagli sulla metratura delle classi e degli spazi inutilizzati delle scuole". ARC/SSA/gg