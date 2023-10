Editoria: Fedriga, per Nem e giornalisti enorme responsabilità sociale

Trieste, 28 ott - "L'informazione veicolata dai social media, senza la mediazione professionale dei giornalisti, rischia di creare un modello preoccupante. Un fenomeno ancora più grave in tempo di guerra quando le notizie, storicamente, vengono gestite secondo logiche quasi esclusivamente di parte. Falsità e distorsioni minano pesantemente la libertà di scelta dei nostri cittadini". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che questa mattina ha preso parte alla presentazione del nuovo progetto editoriale di Nem, organizzata nell'ambito di Link MediaFestival. Nel fare gli auguri alla società che ha rilevato i sei quotidiani del Nord Est dal gruppo Gedi, compresi Il Piccolo di Trieste e il Messaggero Veneto di Udine, Fedriga ha voluto rimarcare la valenza sociale della professione giornalistica. "Avete una responsabilità grandissima per il nostro territorio - ha precisato il governatore -. Innanzitutto economica in un mondo sempre più complesso e poi sociale. Editore e giornalisti devono fare propria questa consapevolezza. La vostra responsabilità sociale è enorme". "L'Amministrazione regionale - ha concluso Fedriga - non farà mancare il sostegno a questa nuova impresa così importante per il nostro territorio e per la libertà dei nostri cittadini". ARC/TOF/pph