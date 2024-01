Editoria: Roberti, rivista Campionissimi valorizza la Trieste sportiva

Trieste, 30 gen - "La Regione supporta e dà ospitalità a Campionissimi perché non è solo una rivista ma un progetto ampio e sfaccettato di accompagnamento alla crescita della Trieste sportiva e alla conoscenza della città, valorizzando i suoi protagonisti di ieri e di oggi". Si è espresso così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione nel Palazzo della Regione a Trieste dell'edizione 2023 di "Campionissimi", almanacco patinato ricco di interviste illustrate coordinato da Matteo Medani, che spazia dallo sport allo spettacolo e che in quest'edizione si è concentrato sulle figure di spicco degli anni Ottanta e Novanta. Due di queste, l'allenatore di basket Bogdan Tanjevic e Giorgio Del Sabato, presidente della Triestina promossa in B nella stagione '82-'83, erano presenti sul palco della Sala Predonzani insieme a Roberti e Medani. "Campionissimi 2023 - ha rilevato Roberti - ha il merito di far rivivere con immagini e aneddoti il clima che si respirava a Trieste alla fine del secolo scorso: i numeri di oggi ci dicono che la città sta volando e chi le si accosta dall'esterno ne coglie la vivacità. È compito delle istituzioni promuovere e convogliare tutte le energie nuove, facendo tesoro dei buoni esempi e dei successi del passato che attinsero ai valori della passione e della generosità. In questo contesto - ha concluso Roberti - non ci sono solo atleti e tecnici, ma sponsor, sostenitori e soprattutto la condivisione e la partecipazione corale della città". Tra i partner di "Campionissimi" - pubblicato anche in edizione slovena - figura l'Università Popolare di Trieste, intervenuta all'evento di oggi con il presidente Fabrizio Somma, che, come ha ricordato Medani, ha promosso eventi di spettacolo in Istria con artisti quali Pupo, Sergio Caputo e Gianfranco Jannuzzo. Tra i personaggi noti appaiono sulla copertina di "Campionissimi 2023" la miss Italia del 1984 Susanna Huckstep, l'editore del fortunato settimanale TriesteSport Licio Bossi e il cabarettista degli anni Ottanta Alfredo Mattarelli. La rivista propone interviste, tra gli altri, al campione di tennistavolo Matteo Parenzan, al giornalista sportivo Paolo Condò, all'organizzatore di eventi Fulvio Marion, all'ex vicesindaco Roberto De Gioia e a Giulia Giordano, che svilupperà insieme a Campionissimi un progetto divulgativo sulla piaga del narcisismo patologico. ARC/PPH/al