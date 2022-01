Edr: Roberti, da nuovi enti ottimo lavoro su edilizia scolastica

Trieste, 2 gen - "L'edilizia scolastica ha visto impegnati nel 2021 35 milioni per l'Edr di Udine e 13 per l'Edr di Pordenone: sono numeri che suscitano soddisfazione visto che la funzione primaria e principale dei nuovi enti di secondo grado era di dare risposta ai problemi delle scuole".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.



"Proprio l'emergenza irrisolta dell'edilizia scolastica era stata la misura del fallimento delle Uti", ha rilevato Roberti. "Il doppio risultato nel 2021 dagli Enti di decentramento regionale - così l'assessore - è stata la messa in sicurezza delle scuole unita alla spinta all'economia regionale, perché quei cantieri hanno creato lavoro e quindi occupazione e reddito. Nel 2022 lo sforzo degli Edr deve proseguire sugli istituti scolastici e aggiungere i temi della viabilità: anche qui sono convinto che toccheremo con mano miglioramenti riconducibili a competenze chiare e a buona amministrazione locale". ARC/PPH