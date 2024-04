Educazione: 6mln euro a poli infanzia e coordinamento pedagogico

Trieste, 30 apr - Un programma di interventi di edilizia scolastica riguardanti asili e nidi in otto Comuni, la formazione docenti e i piani di coordinamento pedagogico territoriale facenti capo ai 18 Comuni di riferimento della regione.Sono questi i progetti finanziati con la programmazione regionale a valere su oltre 6 milioni di euro assegnati al Friuli Venezia Giulia dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni. Le azioni sono state proposte di concerto dagli assessori regionale alla Formazione, istruzione e famiglia e Infrastrutture e territorio.Secondo i criteri di riparto per l'esercizio finanziario 2024 il 90% dei fondi, circa 5,4 milioni di euro, vanno agli interventi edilizi su strutture dedicate ai servizi di educazione e istruzione per bambini da 0 a 6 anni. Sono interessati il Comune di Faedis, per la ristrutturazione degli ex ambulatori da destinare ad asilo nido a Campeglio (320mila euro); il Comune di San Vito al Tagliamento per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'asilo nido "Arcobaleno" (345mila euro); il Comune di Cervignano del Friuli per i lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale (375mila euro); il Comune di Montereale Valcellina per la realizzazione del nido d'infanzia con annesso spazio gioco (1,9 milioni di euro); il Comune di Azzano Decimo per l'ampliamento dell'asilo nido "Nidolandia" (400mila euro); il Comune di Paluzza per lavori di adeguamento strutturale e ampliamento della scuola materna di Casteons per adibirla anche ad asilo nido (400mila euro); il Comune di Moimacco per la realizzazione di un asilo nido nell'ex canonica a Bottenicco (400mila euro); il Comune di San Quirino per la costruzione del nuovo nido per l'infanzia integrato (1,2 milioni di euro).I restanti 600mila euro da destinare agli interventi di formazione del personale educativo e docente dei servizi pubblici e di quelli privati e alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, sono stati ripartiti tenendo conto di tre criteri: il 20% delle risorse suddivise uniformemente tra i 18 Comuni capofila; il 70% in proporzione alla popolazione compresa tra zero e sei anni residente nei Comuni capofila al 1° gennaio 2022; il 10% in base al numero dei comuni afferenti, a livello di ambito territoriale, a ciascun Comune capofila.Il riparto risulta pertanto il seguente: Azzano Decimo (Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini) 31.923 euro; Cervignano del Friuli (Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco) 29.869 euro; Cividale del Friuli (Buttrio, Cividale, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano) 27.387 euro; Codroipo (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo) 27.283 euro; Gorizia (Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse) 31.739 euro; Latisana (Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro) 26.716 euro; Maniago (Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro) 30.802 euro; Monfalcone (Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco) 38.579 euro; Muggia (Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico) 16.986 euro; Pordenone (Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) 46.416 euro; Sacile (Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile) 33.985 euro; San Daniele (Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande) 25.493 euro; San Vito al Tagliamento (Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene) 26.480 euro; Tarcento (Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo) 23.563 euro; Tarvisio (Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone) 20.465 euro; Tolmezzo (Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) 25.801 euro; Trieste 75.787 euro; Udine (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine) 68.186 euro. ARC/SSA/gg