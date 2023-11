Educazione: Rosolen, pronti AttivaScuola 23-26 e A scuola in sicurezza

"Le due iniziative vedono un ampio coinvolgimento della comunità regionale" Progetto sulla sicurezza segue approvazione Carta di Lorenzo in Conferenza Regioni Trieste, 24 nov - "Le due iniziative 'AttivaScuola 2023-2026' e 'A scuola in sicurezza' hanno in comune il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio, la ricerca di approcci innovativi e la costruzione di legami tra il mondo della scuola e dell'università e gli enti di formazione e di ricerca, i poli tecnologici, i cluster e le associazioni confindustriali per dar vita a un impegno collettivo a favore dei nostri ragazzi". È la sintesi dell'assessore regionale all'Istruzione, Università, Formazione, Lavoro, Università e Ricerca Alessia Rosolen che oggi ha presentato a Trieste i due progetti dedicati rispettivamente all'orientamento educativo e alla sensibilizzazione e promozione nelle scuole in materia di salute e di sicurezza. Rosolen ha evidenziato che il progetto sulla sicurezza, in particolare, "si pone in scia al recepimento, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Carta di Lorenzo, il documento programmatico predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nel nome di Lorenzo Parelli", lo studente friulano morto nel gennaio del 2022 nell'ultimo giorno di alternanza scuola lavoro. AttivaScuola, che ha a disposizione 3 milioni di euro del Fse nel triennio 2023-2026, sarà messo in opera da un'associazione temporanea di scopo con Civiform quale capofila che raccoglie 13 enti di formazione ed è affiancata da un corposo partenariato "aperto" composto da soggetti pubblici e privati - a ora già 68 -. Gli interventi, dislocati per sette macroaree omogenee del territorio regionale, si articoleranno in azioni di sistema a supporto della cultura dell'orientamento, in attività formative coerenti con le esigenze di ciascuna area e in laboratori con metodologie innovative. I progetti sono rivolti a studenti e studentesse di istituzioni statali o paritarie appartenenti al sistema nazionale d'istruzione con sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia che frequentino la classe V della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado e ai minorenni dei Cpia (Centri provinciali per l'istruzione). Gli altri destinatari di AttivaScuola sono tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni, i dirigenti scolastici, i docenti, il personale scolastico e i familiari degli studenti. Il progetto "A Scuola in sicurezza" ha, a sua volta, l'obiettivo di promuovere la formazione e l'informazione sulle tematiche della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro nelle classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici di secondo grado. I soggetti proponenti potranno partecipare in forma singola o attraverso un'associazione temporanea di scopo (Ats), affiancata da un partenariato aperto, con soggetti pubblici e privati che abbiano particolari competenze nel settore o siano in grado di sviluppare progettualità di modelli innovativi di metodologie di apprendimento. L'ente formatore selezionato ha il compito di istituire e realizzare, rendendolo gratuitamente disponibile alle scuole, un catalogo di moduli formativi/informativi. Le attività sono finanziate dalla Regione e da Inail Fvg con uno stanziamento complessivo di 95.000 euro; collaborano al programma, integrando i corsi con moduli specifici, le Confindustrie Alto Adriatico e Udine. Di spicco il ricorso alla realtà aumentata e virtuale, che permetterà di rappresentare in maniera particolarmente efficace il tema dei rischi e dei pericoli connessi all'attività lavorativa anche nella sua fase di formazione. ARC/PPH/ma