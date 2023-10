Ein Prosit: Bini, chef da tutto il mondo confermano attrattività Fvg

Udine, 5 ott - "Ein Prosit è uno dei tanti eventi importanti che l'Amministrazione regionale sostiene e che hanno la finalità - anche attraverso il claim Io Sono Friuli Venezia Giulia - di far conoscere la nostra piccola ma preziosa regione, che quest'anno sarà una delle poche regioni d'Italia a poter chiudere la stagione corrente con un segno positivo". Lo ha anticipato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini alla presentazione della 24esima edizione di Ein Prosit, rendendo noto che mercoledì 11 ottobre verranno diffusi i dati relativi alle presenze turistiche in Friuli Venezia Giulia. Bini, commentando il videosaluto inviato dallo chef pluripremiato Massimo Bottura come augurio di buon avvio della manifestazione e complimentandosi con gli organizzatori per avere anche quest'anno chiamato a raccolta alcuni dei più grandi professionisti dell'alta cucina, ha sottolineato come Ein Prosit sia in questo autunno una vetrina delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia e del brand Io Sono Friuli Venezia Giulia. "Abbiamo cercato di rendere più evidente attraverso il marchio il convinto sostegno che la Regione dà a questi eventi che richiamano moltissime persone e hanno una eco internazionale grazie ai media: abbiamo iniziato - ha ricordato Bini - con l'allestire un meraviglioso stand per l'adunata degli Alpini a Udine, abbiamo proseguito con Friuli Doc e continueremo in piazza Unità durante la Barcolana: le presenze turistiche che presenteremo a breve sono i primi risultati di una lunga semina" ha concluso l'assessore. La manifestazione enogastronomica si terrà a Udine dal 18 al 22 ottobre con l'organizzazione del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo. Carlo Cracco, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pablo Rivero, Pia Leon, Moreno Cedroni, Bruno Verjus, Christophe Pelè, Matias Perdomo sono solo alcuni degli oltre 100 chef provenienti da 20 Paesi del mondo a Ein Prosit. In cinque giorni, con anteprima a Trieste mercoledì 18 dedicata alla stampa estera, ci saranno oltre 160 eventi, tra cui le cui cene che vedranno protagonisti i grandi chef, 60 degustazioni, gli incontri, i laboratori e le masterclass, presieduti da note personalità del panorama giornalistico enogastronomico. Per il quarto anno l'evento si svolgerà non solo nel centro di Udine, ma coinvolgerà anche le realtà circostanti: sono 30 i ristoranti, i bar e le enoteche che partecipano alla manifestazione, che nelle prime 24 ore in cui le prenotazioni sono state aperte ha già quasi raggiunto il tutto esaurito per alcuni eventi. Io sono Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato negli abbinamenti con i piatti delle cene e in percorsi didattici realizzati nelle degustazioni, nei laboratori dove i prodotti regionali saranno protagonisti ma anche nella straordinaria capacità di accoglienza. Nella presentazione, moderata dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, sono intervenuti il presidente del Consorzio Gabriele Massarutto, l'organizzatore Claudio Tognon (che ha creato il programma assieme a Paolo Vizzari e Manuela Fissore), il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. Il programma completo è consultabile sul sito: www.einprosit.org. ARC/EP/ma