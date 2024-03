Electrolux: Bini, rassicurazioni su nuovi investimenti per sito Porcia

L'assessore a Roma per il tavolo ministeriale sulla vertenza della multinazionale Roma, 12 mar - "Dal confronto odierno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è emersa la centralità per Electrolux dei siti italiani, e di quello di Porcia in particolare, con un importante piano di investimento che abbraccia i campi della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (oltre 100 milioni di euro nel complesso). Ringrazio il ministro Ciriani, il sottosegretario Bergamotto, i vertici aziendali e tutte le parti intervenute in questo incontro nazionale, nel quale sono state delineate con chiarezza da un lato le criticità da superare in merito al difficile contesto macroeconomico attuale, caratterizzato da un eccessivo squilibrio nel costo delle materie prime a vantaggio dei paesi asiatici, dall'altro le strategie che l'azienda intende adottare per salvaguardare la tenuta del settore elettrodomestico in Italia e le garanzie richieste dalla rappresentanza dei lavoratori. La Regione, dal canto suo, continuerà ad assicurare il proprio sostegno, come già confermato in occasione dei precedenti tavoli". Questo, in sintesi, il pensiero espresso oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha rappresentato la Regione al "tavolo" svoltosi a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul tema della vertenza Electrolux. All'incontro, che fa seguito a quello organizzato lo scorso mese sul settore dell'elettrodomestico italiano, hanno partecipato tra gli altri il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sottosegretario al Mimit Fausta Bergamotto, l'amministratore delegato di Electrolux Italia Massimiliano Ranieri, i rappresentanti istituzionali delle Regioni in cui hanno sede gli stabilimenti italiani della multinazionale e le sigle sindacali. Secondo Bini, il rilancio del comparto del bianco dipende "non solo dall'Italia, ma anche da un'azione politica forte che l'Europa è chiamata a mettere in campo, al fine di ridare competitività alle imprese insediate nel nostro territorio e di evitare tagli occupazionali. È necessario - ha indicato l'assessore - stabilire nuove regole che permettano alle nostre imprese di competere alla pari del resto del mondo; per questo, serve un'azione congiunta e coordinata da parte di istituzioni, sindacati e aziende stesse". Nel corso dell'incontro, l'ad di Electrolux Italia Ranieri ha confermato che gli investimenti sul sito di Porcia per il 2023-24 superano i 30 milioni di euro, con l'obiettivo di avviare un percorso di trasformazione dell'area tecnologica. Sul fronte dell'occupazione, l'azienda ha inoltre ribadito la disponibilità a ricorrere a strumenti di ammortizzazione sociale e decontribuzione, riduzione del cuneo fiscale e flessibilità contrattuale. Il ministro Ciriani ha osservato come gli investimenti confermati da Electrolux testimonino la volontà della multinazionale di continuare a investire in Italia, auspicando successivamente una piena collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti per rilanciare l'azienda e il settore senza ripercussioni negative sui lavoratori. ARC/PAU/al