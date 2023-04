Elezioni 2023: a Udine ballottaggio tra Fontanini e De Toni

Udine, 3 apr - Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro, e Alberto Felice De Toni, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva, Renew Europe, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, accedono al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Udine.



Fontanini ha ottenuto 19.524 voti, pari al 46,25 per cento dei voti validi; De Toni ha ottenuto 16.762 voti, pari al 39,7 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti Ivano Marchiol, sostenuto dalle liste Spazio Udine - Ivano Marchiol sindaco, Movimento 5 stelle, Udine Città Futura, con 3.903 voti pari al 9,24 e Stefano Salmè, appoggiato dalla lista Liberi Elettori Io amo Udine, con 2.029 voti, pari al 4,81.



Il turno di ballottaggio si svolgerà domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/EP/al