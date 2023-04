Elezioni 2023: affluenza definitiva Comuni sotto 15mila abitanti

Pordenone, 3 apr - L'affluenza definitiva per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali delle amministrazioni con meno di 15mila abitanti risulta essere la seguente:



Brugnera - 4296 votanti su 8176 iscritti: 52,54 per cento



Cavasso Nuovo - 783 votanti su 1696 iscritti: 46,16 per cento



Faedis - 1651 votanti su 3090 iscritti: 53,43 per cento



Fiume Veneto - 5907 votanti su 10759 iscritti: 54,9 per cento



Fiumicello Villa Vicentina - 3433 votanti su 5590 iscritti: 61,41 per cento



Fogliano Redipuglia - 1451 votanti su 2655 iscritti: 54,65 per cento



Forgaria nel Friuli - 1019 votanti su 2322 iscritti: 43,88 per cento



Gemona del Friuli - 5642 votanti su 11810 iscritti: 47,77 per cento



Lauco - 477 votanti su 752 iscritti: 63,43 per cento



Martignacco - 3462 votanti su 6268 iscritti: 55,23 per cento



Polcenigo - 1623 votanti su 3931 iscritti: 41,28 per cento



San Daniele del Friuli - 4068 votanti su 7798 iscritti: 52,16 per cento



San Giorgio della Richinvelda - 2222 votanti su 4653 iscritti: 47,75 per cento



Sauris - 214 votanti su 521 iscritti: 41,07 per cento



Sequals - 1179 votanti su 2466 iscritti: 47,81 per cento



Spilimbergo - 5617 votanti su 10877 iscritti: 51,64 per cento



Talmassons - 2247 votanti su 3976 iscritti: 56,51 per cento



Tavagnacco - 7376 votanti su 12667 iscritti: 58,23 per cento



Treppo Ligosullo - 477 votanti su 841 iscritti: 56,71 per cento



Valvasone Arzene - 2126 votanti su 4131 iscritti: 51,46 per cento



Vito d'Asio - 455 votanti su 1430 iscritti: 31,81 per cento



Zoppola - 3958 votanti su 8191 iscritti: 48,32 per cento



I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/ ARC/AL/pph