Pordenone, 2 apr - L'affluenza alle ore 12 per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Udine e Sacile è la seguente:Udine - 11351 votanti su 80650 iscritti: 14 per centoSacile - 2078 votanti su 17684 iscritti: 12 per centoI dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/AL