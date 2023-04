Elezioni 2023: affluenza ore 19 rinnovo Comuni sotto 15mila abitanti

Pordenone, 2 apr - L'affluenza alle ore 19 per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni con meno di 15mila abitanti risulta essere la seguente:Brugnera - 2983 votanti su 8176 iscritti: 36,48 per centoCavasso Nuovo - 577 votanti su 1696 iscritti: 34,02per centoFaedis - 1204 votanti su 3090 iscritti: 38,96 per centoFiume Veneto - 4147 votanti su 10759 iscritti: 38,54 per centoFiumicello Villa Vicentina - 2372 votanti su 5590 iscritti: 42,43 per centoFogliano Redipuglia - 961 votanti su 2655 iscritti: 36,2 per centoForgaria nel Friuli - 691 votanti su 2322 iscritti: 29,75 per centoGemona del Friuli - 3875 votanti su 11810 iscritti: 32.81 per centoLauco - 330 votanti su 752 iscritti: 43,88 per centoMartignacco - 2330 votanti su 6268 iscritti: 35,57 per centoPolcenigo - 1134 votanti su 3931 iscritti: 28,84 per centoSan Daniele del Friuli - 2729 votanti su 7798 iscritti: 35 per centoSan Giorgio della Richinvelda - 1537 votanti su 4653 iscritti: 33,03 per centoSauris - 137 votanti su 521 iscritti: 26,29 per centoSequals - 847 votanti su 2466 iscritti: 34,34 per centoSpilimbergo - 3720 votanti su 10877 iscritti: 34,2 per centoTalmassons - 1341 votanti su 3976 iscritti: 33,72 per centoTavagnacco - 4732 votanti su 12667 iscritti: 37,35 per centoTreppo Ligosullo - 343 votanti su 841 iscritti: 40,78 per centoValvasone Arzene - 1479 votanti su 4131 iscritti: 35,8 per centoVito d'Asio - 333 votanti su 1430 iscritti: 23,28 per centoZoppola - 2862 votanti su 8191 iscritti: 34,94 per centoI dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/AL