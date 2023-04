Elezioni 2023: alle regionali Lega primo partito davanti a FdI

Pordenone, 4 apr - Le consultazioni regionali del Friuli Venezia Giulia, che hanno portato alla conferma del presidente Massimiliano Fedriga, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Fedriga, Autonomia Responsabile e Lega vedono, per quanto riguarda i risultati di lista, la Lega laurearsi prima forza politica, davanti a Fratelli d'Italia e alla Lista Fedriga.



Di seguito i risultati percentuali di lista completi dell'intero collegio regionale, diffusi dal Servizio Consiglio Autonomie locali ed Elettorale della direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme:



Lega 19,02 per cento (75.120 preferenze); Fratelli d'Italia 18,13 per cento (71.620 preferenze); Lista Fedriga 17,74 per cento (70.084 preferenze); Partito Democratico 16,49 per cento (65.143 preferenze); Forza Italia 6,67 per cento (26.329 preferenze); Patto per l'Autonomia 6,29 per cento (24.829 preferenze); Insieme Liberi 3,98 per cento (15.712 preferenze); Azione, +Europa, Italia Viva 2,75 per cento (10.867 preferenze) Movimento 5 Stelle 2,4 per cento (9.486 preferenze); Alleanza verdi sinistra 2,03 per cento (8.029 preferenze); Autonomia Responsabile 1,97 per cento (7.763 preferenze); Open Sinistra Fvg 1,51 per cento (5.957 preferenze); Slovenska Skupnost 1,02 per cento (4.016 preferenze)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo: https://elezioni.regione.fvg.it/



