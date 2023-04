Elezioni 2023: Cucci eletto sindaco di Tavagnacco

Udine, 4 apr - Giovanni Cucci, appoggiato dalle liste Vivere Tavagnacco, Lista Intesa per Tavagnacco e Autonomia e identità - Tavagnacco Civica, è stato eletto sindaco del Comune di Tavagnacco con 4.343 voti, pari al 63,13 per cento delle schede valide.



La sfidante Talita Botto, sostenuta dalle liste Tavagnacco Futura - Città del benessere e Lista civica Progetto Tavagnacco, ha ottenuto 2.536 voti pari al 36,87 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/EP/al