Elezioni 2023: Dijust eletto sindaco di Fiumicello Villa Vicentina

Trieste, 3 apr - Alessandro Dijust, appoggiato dalle liste Vivi Fiumicello Villa Vicentina e Noi siamo Fiumicello Villa Vicentina, è stato eletto sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina con 1.449 voti, pari al 43,88 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti Franco Mattiussi della Lista Mattiussi con 1.092 voti pari al 33,07 per cento e Gianni Rizzatti della lista Civica fare insieme con 761 voti pari al 23,05 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/GG/pph