Trieste, 3 apr - Renzo Dolfi, appoggiato dalle liste Lista civica per Brugnera e Fratelli d'Italia, è stato confermato sindaco del Comune di Brugnera con 2936 voti, pari al 70,54 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti Michele Sassu della lista Brugnera al centro con 1226 voti pari al 29,46 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/RT/pph