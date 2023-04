Elezioni 2023: Fedriga, onore essere primo governatore rieletto

Trieste, 3 apr - "Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini"



Lo ha detto oggi il presidente uscente Massimiliano Fedriga a seguito dei dati delle elezioni regionali che gli attribuiscono una vittoria certa.



"Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente - ha detto ancora Fedriga - rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma".



Infine Fedriga ha inteso rivolgere un ringraziamento agli altri candidati per la lealtà del confronto elettorale. ARC/GG/pph