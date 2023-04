Elezioni 2023 Fvg: ballottaggio Udine, affluenza definitiva al 44%

Trieste, 17 apr - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza definitiva rilevata alle ore 15 per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine, attestatasi al 44 percento (35.604 votanti su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne).



I seggi sono stati chiusi alle ore 15 e al momento sono in corso le operazioni di scrutinio.



La collaborazione tra il Comune di Udine, il Servizio elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle elezioni (bit.ly/3mDi07H). ARC/PAU/gg