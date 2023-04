Elezioni 2023: Massimiliano Fedriga confermato presidente Regione Fvg

Pordenone, 4 apr - Massimiliano Fedriga, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Fedriga, Autonomia Responsabile e Lega è stato eletto presidente del Friuli Venezia Giulia con 314.826 voti, pari al 64,24 per cento dei voti validi (sezioni 1360 su 1360).



I risultati della consultazione, diffusi dal Servizio Consiglio Autonomie locali ed Elettorale della direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme, attribuiscono poi a Massimo Moretuzzo, appoggiato da Slovenska Skupnost, Movimento Cinque stelle, Partito Democratico, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi Sinistra 139.018 voti, pari al 28,37 per cento.



Giorgia Tripoli, sostenuta da Insieme Liberi ha totalizzato 22.839 voti (4,66 per cento) mentre Alessandro Maran, di Azione, Italia viva e +Europa ha ottenuto 13.374 voti (pari al 2,73 per cento).



Il totale dei voti validi, su un totale di 502.075 votanti, è di 490.057; 3.804 le schede bianche, 8.179 le schede nulle, 35 i voti contestati o non assegnati.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo: https://elezioni.regione.fvg.it/



ARC/AL/pph