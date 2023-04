Elezioni 2023: Mauro Delendi eletto sindaco di Martignacco

Udine, 4 apr - Mauro Delendi, appoggiato dalle liste Continuità e futuro, Insieme per la comunità, L'arca di Delendi la forza della ragione, Tocca a noi, è stato eletto sindaco del Comune di Martignacco con 2.384 voti, pari al 72,97 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti Daniele Tonino sostenuto dalle liste Tonino sindaco e Fratelli d'Italia con 883 voti pari al 27,03 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).



ARC/LP/pph