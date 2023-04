Elezioni 2023: Pitton confermato sindaco di Talmassons

Udine, 3 apr - Fabrizio Pitton, appoggiato dalle liste Punto di incontro, Forza Talmassons e Per Talmassons, è stato confermato sindaco del Comune di Talmassons con 1.757 voti, pari al 82,96 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Beppino Turco (Lista civica Presente per Talmassons), con il 17,04 per cento dei voti (361)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/EP/pph