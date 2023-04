Elezioni 2023: regionali, i voti di lista nel collegio di Trieste

Pordenone, 4 apr - Di seguito vengono riportati i voti ricevuti nel collegio di Trieste (68.100 votanti su 211.162 elettori) dalle liste che hanno sostenuto i candidati in occasione dell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio del Friuli Venezia Giulia:



Partito Democratico 20,45 per cento (13.926 preferenze); Fratelli d'Italia 17,55 per cento (11.954 preferenze); Lista Fedriga 14,46 per cento (9.850 preferenze); Lega 13,22 per cento (9.006 preferenze); Forza Italia 6,78 per cento (4.618 preferenze); Patto per l'Autonomia 6,57 per cento (4.471 preferenze); Insieme Liberi 5,27 per cento (3.590 preferenze); Slovenska Skupnost 3,8 per cento (2.589 preferenze) Movimento 5 Stelle 3,61 per cento (2.459 preferenze); Azione, +Europa, Italia Viva 2,58 per cento (1.754 preferenze) Open Sinistra Fvg 2,34 per cento (1.594 preferenze); Alleanza verdi sinistra 2,29 per cento (1.557 preferenze); Autonomia Responsabile 1,07 per cento (732 preferenze);



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo: https://elezioni.regione.fvg.it/



