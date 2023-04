Elezioni 2023: regionali, voti di lista nel collegio di Gorizia

Pordenone, 4 apr - Di seguito vengono riportati i voti ricevuti nel collegio di Gorizia (41845 votanti su 117.975 elettori) dalle liste che hanno sostenuto i candidati in occasione dell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio del Friuli Venezia Giulia:



Partito Democratico 19,19 per cento (8032 preferenze) Lista Fedriga 17,15 per cento (7175 preferenze) Lega 15,93 per cento (6667 preferenze) Fratelli d'Italia 13,16 per cento (5507 preferenze) Patto per l'Autonomia 10,41 per cento (4358 preferenze) Forza Italia 5,69 per cento (2380 preferenze) Insieme Liberi 4,22 per cento (1765 preferenze) Movimento 5 Stelle 3,51 per cento (1467 preferenze) Azione, +Europa, Italia Viva 3,11 per cento (1303 preferenze) Autonomia Responsabile 2,4 per cento (1004 preferenze) Slovenska Skupnost 2,33 per cento (974 preferenze) Alleanza verdi sinistra 1,76 per cento (737 preferenze) Open Sinistra Fvg 1,14 per cento (476 preferenze)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo: https://elezioni.regione.fvg.it/



ARC/LIS/pph