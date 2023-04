Elezioni 2023: Sarcinelli confermato sindaco di Spilimbergo

Udine, 3 apr - Enrico Sarcinelli, appoggiato dalle liste Alleanza civica Spilimbergo, Moderati per Spilimbergo Forza Spilimbergo, Lega Salvini - Spilimbergo con Fedriga presidente e Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni per Sarcinelli sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Spilimbergo con 3.794 voti, pari al 69,9 per cento delle schede valide.



Lo sfidante Leonardo Soresi, sostenuto dalle liste Partito Democratico e Spilimbergo in cammino, ha ottenuto 1.634 voti, pari al 30,1 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).



ARC/EP/pph